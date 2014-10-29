В Донецке готовятся масштабные провокации с человеческими жертвами 2 ноября – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Данные разведки свидетельствуют, что 2 ноября на территориях, контролируемых боевиками, в первую очередь, в Донецке и на его окраинах, готовится серия масштабных провокаций с человеческими жертвами», - заявил он.

Читайте такжеБоевики "ДНР" решили организовать голосование через интернет«Получены данные, что боевики на свои танки наносят маркировку и надписи Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины», - сообщил Лысенко, отметив, что «бандгруппировки ДНР и ЛНР для осуществления провокаций заказали пошив и уже передали в пользование более 3 тысяч единиц форменного обмундирования Национальной гвардии Украины. На неподконтрольные территории прибывают журналисты российских СМИ для освещения хода незаконного опроса 2 и 9 ноября».

«Мы хотим предупредить граждан, что участие в так называемых «выборах» может быть опасным для жизни, поскольку очень высока вероятность терактов в местах, где будет проходить голосование», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, на 2 ноября террористические организации «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика» запланировали проведение так называемых «выборов».

Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщал ранее, что, по словам жителей, боевики на подконтрольной им территории начали распространять листовки с сообщением, что 2 ноября в ЛНР состоятся выборы в органы местного самоуправления, а 9 ноября - референдум с двумя вопросами: каким видят жители "ЛНР" свое будущее - в составе Украины или в составе отдельной республики.