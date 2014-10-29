В Украине может появиться Национальная полиция и служба детективов

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, которое предлагает политическая партия "Блок Петра Порошенко".

В частности, центральным органом исполнительной власти в системе Министерства внутренних дел, реализующего политику в сфере противодействия преступности и обеспечения общественного порядка, предлагается создать Национальную полицию.

Структура Национальной полиции должна состоять из полиции общественной безопасности (единая патрульная служба и служба участковых инспекторов), криминальной полиции (оперативно-следственные органы), подразделений полиции специального назначения (унифицированные подразделения быстрого реагирования, исчерпывающий перечень функций которых установлено законом) и судебной полиции.

При этом для реформирования системы уголовной юстиции (в отношении деятельности правоохранительных органов) предлагается создать институт детективов, который будет сочетать в себе функции следственных и оперативных сотрудников.

Также отмечается необходимость разграничения оперативно-розыскной деятельности вне рамок уголовных производств (контрразведка СБУ, разведывательные органы, УДО, Администрация Госпогранслужбы, ГПтС) и в рамках уголовных производств - гласных и негласных следственных (розыскных) действий.

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Кроме того, отмечается необходимость создания новой системы аттестации полицейских с учетом международного опыта, а также проведения полной переаттестации полицейских по новым критериям, и обновления личного состава полиции.

Проектом коалиционного соглашения предлагается создать муниципальную полицию, что даст право органам местного самоуправления создавать за счет собственных средств правоохранительные сервисные подразделения для поддержания общественного порядка и для ведения административных производств в сферах ответственности местного самоуправления (нарушение правил благоустройства, нарушение общественного порядка и т.п.).

Кроме того, на базе Военной службы правопорядка предлагается создать в Вооруженных силах Военную полицию, определив приоритетными направлениями ее деятельности предупреждение, выявление, раскрытие уголовных правонарушений, и предоставить ей право осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы, а в условиях военного положения - всех уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, а также всех преступлений, совершенных военнослужащими непосредственно в зоне ведения боевых действий.