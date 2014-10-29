В Украине хотят радикально реформировать ВСУ и переписать военную доктрину

Об этом говорится в проекте коалиционного соглашения, которое предлагает партия "Блок Петра Порошенко".

В частности, в проекте отмечается, что реформирование ВСУ должно происходить путем “принятия новых документов оборонного планирования с учетом современных военных вызовов и угроз национальным интересам и приобретенного боевого опыта во время АТО (Программа развития Вооруженных сил, Программа развития вооружений)”.

Реформировать систему обеспечения национальной безопасности и обороны предлагается посредством разработки и принятия новых редакций Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины с учетом изменений военно-политической обстановки вокруг Украины.

Предлагается ввести в государстве системы стратегического планирования и прогнозирования с целью предотвращения угроз национальной безопасности и определения порядка действий в кризисных ситуациях, которая бы объединила в единый комплекс меры политического, военного, экономического, информационного и иного характера.

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Предусматривается реформирование всей системы мобилизационной подготовки и мобилизации Украины с учетом особенностей вооруженной агрессии в современных условиях.

Новая структура ВСУ должна состоять из сил специальных операций (предназначенных для ведения специальной разведки и специальных действий по уничтожению важных государственных и военных объектов противника); сил немедленного реагирования (предназначенных для прикрытия границы, сдерживания, локализации, ликвидации вооруженного конфликта); сил наращивания (предназначенных для усиления боевого потенциала армии с целью ликвидации вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии); сил резерва (предназначенных для территориальной обороны, оперативного оборудования территории государства); сил и средств боевого дежурства.