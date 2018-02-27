Верховный суд запретил народному депутату Виннику выезжать из страны

Секретарь оборонного комитета не сможет покидать Украину до полного погашения долгов

Верховный суд оставил в силе решение Киевского апелляционного административного суда от 30 ноября 2017 года , которое запрещало народному депутату от Блока Петра Порошенко, секретарю парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ивану Виннику выезд из Украины. Истцом выступила государственная исполнительная служба в рамках исполнительного производство по принудительного взысканию с народного депутата задолженности. Общий долг ближайшего соратника Сергея Пашинского перед кредиторами составляет порядка 350 млн. грн.

В течении нескольких лет, Иван Винник пытается отменить свой невыезд, однако суды всех инстанций оставили определение Апелляционного суда г. Киева от 19.10.2016г. (дело №757/23037/16-ц) в силе.

В 2017 году народный депутат попытался даже судиться с Пограничной службой Украины, которая, исполняя законное решения суда, не выпускала должника за границу

Как ранее сообщали СМИ, почти три года ведётся исполнительное производство по взысканию с Ивана Винника долга перед несколькими украинскими и международными банками. Чтобы не погашать долги, народный депутат переоформил все свое имущество, элитную недвижимость, корпоративные права в компаниях на парламентских помощников, родственников, и даже развелся с супругой и передал ей часть имущества. На данный момент нардеп проживает в здании на Липках, где находится офис "Народного Фронта", ездит на элитном AUDI, зарегистрированном на его парламентского помощника.