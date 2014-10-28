Порошенко хочет согласовывать все проекты коалиции - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Согласно проекту, оппозиции предлагается передать должности глав комитетов по вопросам регламента, по вопросам свободы слова, комитета по вопросам культуры и духовности, комитета по вопросам семьи молодежи и спорта, а также контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Кроме того, в проекте коалиционного соглашения запрещается квотирование должностей заместителей министров.

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Также предлагается ввести должность государственного секретаря правительства вместо должности министра Кабинета министров.

Также предлагается, чтобы все решения правительства проходили "контрассигнацию" (согласование) с профильным министром.

Также согласно проекту коалиционного соглашения законопроекты "в исполнение программы коалиции" могут вноситься в парламент правительством, президентом или депутатами при условии согласования с Исполнительным комитетом реформ.

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Кроме того, по информации источника, в "Народном фронте" несогласны с некоторыми подходами "Блока Петра Порошенко" к управлению страной. В среду, 29 октября, в первой половине дня представители партии должны выйти со своей позицией относительно формирования будущей коалиции.

Источник также сказал, что переговоры о создании коалиции идут сложно.

Как известно, Исполнительный комитет реформ является вспомогательным органом при президенте, его возглавляет заместитель председателя Администрации президента. Сейчас исполнительный комитет реформ возглавляет Дмитрий Шимкив.