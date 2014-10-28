Порошенко хочет согласовывать все проекты коалиции - СМИ
Проект коалиционного соглашения предусматривает передачу оппозиции должности вице-спикера глав нескольких комитетов и регулирует вопрос, какие именно законопроекты должны вноситься на рассмотрение Верховной Рады.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.
Согласно проекту, оппозиции предлагается передать должности глав комитетов по вопросам регламента, по вопросам свободы слова, комитета по вопросам культуры и духовности, комитета по вопросам семьи молодежи и спорта, а также контрольной комиссии по вопросам приватизации.
Кроме того, в проекте коалиционного соглашения запрещается квотирование должностей заместителей министров.
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Также предлагается ввести должность государственного секретаря правительства вместо должности министра Кабинета министров.
Также предлагается, чтобы все решения правительства проходили "контрассигнацию" (согласование) с профильным министром.
Также согласно проекту коалиционного соглашения законопроекты "в исполнение программы коалиции" могут вноситься в парламент правительством, президентом или депутатами при условии согласования с Исполнительным комитетом реформ.
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Кроме того, по информации источника, в "Народном фронте" несогласны с некоторыми подходами "Блока Петра Порошенко" к управлению страной. В среду, 29 октября, в первой половине дня представители партии должны выйти со своей позицией относительно формирования будущей коалиции.
Источник также сказал, что переговоры о создании коалиции идут сложно.
Как известно, Исполнительный комитет реформ является вспомогательным органом при президенте, его возглавляет заместитель председателя Администрации президента. Сейчас исполнительный комитет реформ возглавляет Дмитрий Шимкив.