Президент Молдовы о выборах в Украине: «Ваша победа – это наша победа»

Как сообщает пресс-служба президента Украины, президент Молдовы поздравил президента Украины с успешным и демократическим проведением выборов. «Ваша победа – это наша победа», - заявил Тимофти и добавил, что поддерживает европейские устремления украинского народа – «мы будем идти по этому пути вместе с вами».

Тимофти пригласил Порошенко посетить Республику Молдова уже в ближайшее время.

Он также отметил, что украинский демократический опыт очень нужен его стране, ведь в Молдове в конце ноября также состоятся парламентские выборы.

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Порошенко поблагодарил Тимофти за приглашение в страну, которая одновременно с Украиной подписала Соглашение об ассоциации с ЕС 27 июня 2014 г. Он также высоко оценил поддержку со стороны Молдовы и выразил надежду, что власти этой страны и в дальнейшем успешно будут реализовывать европейский курс.