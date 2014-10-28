МВД: В 4 округах на Луганщине необоснованно затягивают подсчет голосов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«В настоящий момент самая горячая обстановка наблюдается в 4 окружных избирательных комиссиях Луганской области», - сказал Геращенко.

Он отметил, что по непонятным пока причинам в 4 ОИК были заменены главы и члены комиссии. По словам Геращенко, в число этих проблемных комиссий входят ОИК 106 (Северодонецк), ОИК 113 (Сватово), ОИК 112 (Рубежное) и ОИК 114 (Беловодск).

«Это комиссии, где не проходит в полной мере нормальный подсчет голосов», - сказал Геращенко.

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Также он отметил, что вчера правоохранительными органами была пресечена попытка срыва работы избирательной комиссии № 140 Одесской области, где глава и несколько членов комиссии после подсчета примерно 70% голосов, сбежали. На данный момент, как отметил советник министра, эти лица заменены на других людей.

Обращаясь к сотрудникам избирательных комиссий от имени МВД, Геращенко предупредил их о недопустимости затягивания подсчета голосов и призвал к выполнению служебных обязанностей, возложенных на них законом.

В то же время Геращенко выразил мнение о том, что мажоритарная система выборов должна уйти в прошлое, поскольку именно в мажоритарном округе происходит больше всего нарушений избирательного законодательства, подтасовок результатов, подкупа избирателей и прочее.

«Мы считаем, что мажоритарная система должна отойти в прошлое, поэтому будем предлагать в дальнейшем проводить выборы по партийным спискам, возможно, открытым», - сказал Геращенко.