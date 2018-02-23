"Будет чудовищная резня" - эксперт предупредил о возможной провокации РФ из-за миротворцев

В Кремле прямо заявили о том, что в случае возвращения Украины на оккупированные территории Донбасса процесс ввода миротворцев будет дискредитирован.

Современная история свидетельствует о том, что приход миротворцев в зону конфликта вызывает последнюю резкую вспышку столкновений противоборствующих сторон.

Читайте такжеРоссия много инвестировала в эту войну и не уйдет с Донбасса быстро и легко - американский генералОб этом заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко, передает "Главред". Он подчеркнул, что существует большая опасность того, что ввод миротворцев на Донбасс будет дискредитирован чудовищной провокацией со стороны России.

"Вроде того, как Сербия устроила резню в Сребренице, уничтожив 6 тыс. мусульман. Выступая на Валдае в октябре 2017 года, президент России Владимир Путин прямо сказал, что попытка выдавить сепаратистов и российские войска с Донбасса приведет к чудовищной резне. То есть Кремль прямо заявил нам о том, что в случае появления миротворцев и возвращения Украины на оккупированные территории Донбасса этот процесс будет дискредитирован большой резней местных сепаратистов, "ихтамнетов", "вежливых людей" и всякого рода частных военных компаний (ЧВК)", - пояснил эксперт.

Небоженко добавил, что возможной провокацией Россия будет пытаться показать миру, что ни Украина, ни миротворцы не спасли сепаратистов.