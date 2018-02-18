Лукашенко отправит миротворцев на Донбасс, если Путин и Порошенко договорятся

Лукашенко отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

Беларусь готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и России Владимиром Путиным.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в воскресенье, передает Украинская правда со ссылкой на белорусское агентство БЕЛТА.

Он подчеркнул, что если бы Беларуси поручили сыграть какую-то роль в урегулировании конфликта в Украине, она бы выполняла все необходимое, не занимая чью-то позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь", - сказал Лукашенко.

"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - заявил он.

Читайте такжеБеларусь готова отправить миротворцев на Донбасс: названы условияЛукашенко отметил, что еще в первый год конфликта Беларусь направила свои предложения, как его можно урегулировать. Однако высокопоставленные чиновники из Брюсселя в то время не приняли их.

"И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли - был бы вариант. Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия", - сказал президент Беларуси.

Как сообщалось, в субботу президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к дискуссиям относительно этапов внедрения миротворческой миссии ООН на Донбассе, а также относительно стран, которые будут принимать в ней участие.

В то же время он отметил, что согласно принципу миротворческих операций, в них, как правило, не участвуют соседние страны.