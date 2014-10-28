Яценюк: Организаторы военной агрессии против Украины не смогут избежать наказания

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уверен, что организаторы военной агрессии против Украины не избегут наказания, как не избежали его те, кто начал Вторую мировую войну.

На этом премьер-министр сделал акцент в приветствии по случаю 70-й годовщины освобождения Украины от фашизма, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

«В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину освобождения Украины от фашизма. Мы низко кланяемся фронтовикам, партизанам, подпольщикам – всем, кто ценой сверхчеловеческих усилий освободил нашу землю, чтим память миллионов, погибших на полях боев, замученных на оккупированных территориях», - сказал Яценюк в своем приветствии.

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Он отметил, что «Украина – одна из стран-победительниц во Второй мировой войне». «В то же время наше государство одно из наиболее пострадавших в ней – та война унесла жизни каждого пятого украинца. Мы это помним и никогда этого не забудем, мы не хотим войны», - подчеркнул Яценюк и прибавил: «Военная агрессия, совершаемая в настоящее время против нашей страны, – это не только преступление против всех нас, ее граждан. Это преступление против памяти ветеранов, солдат и офицеров, которые сражались с гитлеровцами, гибли в концлагерях, на принудительных работах, от эпидемий и болезней - постоянных спутников войны». При этом Яценюк выразил уверенность, что «история все расставит на свои места. Организаторы такого преступления не избегут наказания, как не избежали его и те, кто начал Вторую мировую войну».

«Мы сегодня снова вынуждены защищать свою землю с оружием в руках. И, как 70 лет тому назад, наши бойцы проявляют мужество и доблесть, защищая святое – мир и спокойствие каждого украинца, его право жить в единой, европейской и независимой стране. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свою Отчизну. Слава тем, кто отстоял ее тогда и отстаивает сейчас. Слава Украине!», - подчеркнул премьер-министр.