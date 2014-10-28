ЦИК получила первые протоколы ОИК с мокрыми печатями

В Центральную избирательную комиссию начали поступать первые протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями.

Как передает корреспондент УНИАН, в Центризбирком прибыла первая окружная избирательная комиссия, которая привезла бумажные протоколы подсчета голосов. Первыми стали представители окружной избирательной комиссии избирательного округа № 146 города Кременчуг Полтавской области. Читайте такжеВ Красноармейске признали недействительным голосование по мажоритаркеВ настоящее время обработано более 84% электронных протоколов. Лидерство сохраняет "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" - на втором месте.

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