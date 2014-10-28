ЦИК получила первые протоколы ОИК с мокрыми печатями
09:24, 28 октября 2014Политика
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В Центральную избирательную комиссию начали поступать первые протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями.
ОИК начали направлять протоколы в ЦИК / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в Центризбирком прибыла первая окружная избирательная комиссия, которая привезла бумажные протоколы подсчета голосов.
Первыми стали представители окружной избирательной комиссии избирательного округа № 146 города Кременчуг Полтавской области.
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