Выборы состоялись в соответствии с законом и являются легитимными - КИУ

Об этом председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас есть все основания говорить о том, что выборы в Украине состоялись в соответствии с действующим законодательством. Выборы в Украине прошли в соответствии с демократическими нормами и принципами, и на сегодняшний день нет никаких оснований для тех или иных спекуляций вокруг темы законности и легитимности выборов», - сказал Кошель.

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По его словам, большинство нарушений в день голосования, которые фиксировали 4 тыс. наблюдателей КИУ, носили технический характер и не могут повлиять на результаты выборов.

«Более 85% нарушений, которые фиксировали представители КИУ, - это, прежде всего, технические вопросы и вопросы, связанные с процедурой избирательного процесса. То есть речь идет о технических, непринципиальных и незначительных нарушениях», - отметил глава КИУ.

Он также сообщил, что в настоящее время задокументировано 850 нарушений в день голосования, что в 3-4 раза меньше, чем на парламентских выборах в 2012 году

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 октября, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборы составила 52,42%.

По состоянию на 12.00 ЦИК обработала 43,87% протоколов. По ее данным, за партию «Народный фронт» проголосовали 21,6% избирателей, за «Блок Петра Порошенко», - 21,5%, за Объединение «Самопомич» - 11,1%, за Оппозиционный блок - 9,7%, за Радикальную партию - 7,4% и за ВО «Батькивщина» - 5,7%.