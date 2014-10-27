У Порошенко обещают сегодня обнародовать текст коалиционного соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Он отметил, что сегодня "буквально утром" начались консультации по созданию коалиции.

Читайте такжеПервыми решениями Рады должны стать план реформ правительства и бюджет на 2015 год - эксперт"В течение сегодняшнего дня будет обнародован проект коалиционного соглашения, которое мы предлагаем нашим партнерам, и он будет содержать, в основном, сокращенный вариант президентской программы "Стратегия-2020", и календарный график законодательных инициатив, которые должны быть поддержаны парламентским большинством", - подчеркнул Луценко .

Он подчеркнул, что консультации по формированию парламентской коалиции начались между партией «Блок Петра Порошенко» и партией «Народный Фронт».

По словам Луценко, также в коалицию приглашаются все «партии Майдана» - "Свобода", "Самопомич" и "Батькивщина".

Эти партии «могут присоединиться к консультациям», добавил Луценко.