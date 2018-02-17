В МИДе подтвердили, что встреча в "нормандском формате" сорвалась

По словам пресс-секретаря ведомства, вероятность того, что эта встреча состоится, равна нулю.

Встреча министров иностранных дел в формате «нормандской четверки» сегодня не состоится.

Читайте такжеЛавров готов принять участие во встрече глав МИД "нормандской четверки" на Мюнхенской конференцииЭто корреспонденту УНИАН подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Вероятность того, что эта встреча состоится, равна нулю», - сказала она.

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на собственные источники, встреча не состоялась из-за того, что у российской стороны в субботу не нашлось для этого свободного времени.

Сначала встреча в «нормандском формате» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности планировалась на 18.00 16 февраля. Однако впоследствии выяснилось, что встреча не состоится, поскольку на нее не успевает прибыть немецкая делегация.

Вечером в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что встреча состоится если не 17 февраля, то в ближайшее время.