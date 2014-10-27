Магера: Не стоит ставить вопрос о повторных выборах в округе №217 в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге, комментируя ситуацию на 217-м избирательном округе в Киеве, Магера отметил, что не стоит ставить вопрос о повторных выборах на этом округе.

“217 округ должен сосредоточиться и принимать протоколы участковых избирательных комиссий. Определенные недоразумения в работе этой комиссии, надеюсь, не повторятся. Мы обратили внимание председателя ОИК, что комиссия должна работать в соответствии с законом. Если ситуация будет выходить из-под контроля, то ЦИК имеет достаточно рычагов влияния, чтобы досрочно прекратить полномочия комиссии, в том числе и ее руководящего состава”, - сказал Магера.

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Как сообщал УНИАН, 26 октября заместитель руководителя штаба “Блока Петра Порошенко” Роман Зварыч заявил, что предпринимаются неоднократные попытки сорвать выборы в 217 округе в городе Киеве.

Он напомнил, что на округе основными конкурентами является депутат Киевсовета Вадим Столар и командир батальона “Азов” Андрей Билецкий.

Зварыч подчеркнул, что, “фактически, почти целый день не работала система выборов в этом округе. И формально причина заключается в том, что вчера было принято решение сомнительного юридического характера, о том, чтобы заменить системного оператора и двух технических сотрудников, которые отвечали за эту систему”.

Зварыч напомнил, что, согласно законодательству Украины, замененные лица должны были пройти проверку СБУ, но этого не было сделано. По его словам, благодаря неоднократным звонкам с ЦИК “на сегодняшний день ОИК вернула прежних системных операторов на эту работу и я надеюсь, что буквально через несколько минут эта система снова заработает”.

Потом Главное следственное управление МВД Украины сообщило об открытии уголовного производства по факту вмешательства в работу сервера окружной избирательной комиссии № 217 в Киеве.

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Вместе с тем, Комитет избирателей Украины сообщил, что на 217 округе (участок №800514) работники милиции совместно с представителями батальона «Азов» задержали машину с людьми, которые занимались подкупом избирателей. «После того, как их задержали, к избирательному участку приехала другая машина, из которой вышел мужчина с автоматом. Он демонстративно перезарядил оружие и требовал показать его людей, то есть, задержанных лиц...», - сообщил офис КИУ.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам, что глава столичной ОИК №217 в ближайшее время должен быть задержан милицией.

«Сейчас идет задержание председателя ОИК», - заявил Аваков.

Кроме того, по словам министра, его советник Зорян Шкиряк пытается выдворить из окружкома около 150 ”титушек”, которые ”за вознаграждение пытались вмешаться в избирательный процесс”.

Однако Шкиряк позже заявил, что следователи СБУ не нашли оснований для задержания председателя 217 ОИК. По словам Шкиряка, после допроса председателя ОИК следователи СБУ квалифицировали его действия по ст. 363 админкодекса - о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей, что предполагает взимание штрафа.