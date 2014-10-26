Филатов заявил о победе с одним из "самых высоких результатов в стране"
23:00, 26 октября 2014Политика
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Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов заявил о своей уверенной победе в одномандатном округе, в котором он баллотировался в Верховную Раду на досрочных выборах.
Филатов заявил о уверенную победу в своем округе
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Филатова, он опередил ближайшего конкурента с четырехкратным преимуществом.
"Похоже, что по данным экзит-поллов у меня один из самых высоких результатов в стране. Если не самый высокий. Давайте дождемся окончательного подсчета", - пишет Филатов.
"В любом случае моя победа - это победа: Игоря, Гены, Славы, Тани Губы, ультрасов и волонтеров, Жени Гендина, Танюхи и Влада - моих доверенных лиц, студентов, штабных девушек, наших гордых пацанов из "Днепра-1", безумно мужественных военных, всех, всех, всех неравнодушных", - добавил он.
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