Филатов заявил о победе с одним из "самых высоких результатов в стране"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Филатова, он опередил ближайшего конкурента с четырехкратным преимуществом.

"Похоже, что по данным экзит-поллов у меня один из самых высоких результатов в стране. Если не самый высокий. Давайте дождемся окончательного подсчета", - пишет Филатов.

"В любом случае моя победа - это победа: Игоря, Гены, Славы, Тани Губы, ультрасов и волонтеров, Жени Гендина, Танюхи и Влада - моих доверенных лиц, студентов, штабных девушек, наших гордых пацанов из "Днепра-1", безумно мужественных военных, всех, всех, всех неравнодушных", - добавил он.