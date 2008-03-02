Кириленко уже выдвигает условия к не созданной ”партии Ющенко”

За два месяца политические партии, которые входят в блок “Наша Украина – Народная самооборона” должны определиться относительно участия в будущей единой партии.

Об этом, как сообщил в интервью журналистам политической партии "Народный Союз “Наша Украина" Вячеслав КИРИЛЕНКО, идет речь в решении политсовета НСНУ. Он уточнил, что речь идет о двухмесячном сроке после принятия изменений в закон Украины о политических партиях. По его словам, все 9 лидеров партий, которые входят в блок НУ-НС, подписались под данным законопроектом. В.КИРИЛЕНКО сказал, что на сегодняшний день согласован проект устава будущей партии и на 95% проект программы этой партии.

Он отметил, что восьми партиям, которые входят в блок, для проведения объединительного съезда нужно не больше месяца для принятия решения, и только одной партии (речь идет об Украинской народной партии – УНИАН) нужно 2 месяца для принятия решения.

В.КИРИЛЕНКО сказал, что в названии новообразованной партии должно быть сохранено название «Наша Украина». Он считает, что общее название должно быть «продуктом совместного творчества и политиков, которые входят в 9 партий, и политических технологов».

В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что «если вдруг кто-то из наших партнеров начнет выдумывать дополнительные причины невозможности объединиться в единую политическую силу, мы будем работать с теми, кто таких причин выдумывать не будет».