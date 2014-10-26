Прямая трансляция. Проект "День выборов: итоги". Обнародование результатов Международного экзит-пола

1. Главное мероприятие проекта - результаты Международного экзит-пола, организаторами которого являются 4 партнера: Правительство Канады, Социологическая группа «Рейтинг» (Украина), «Baltic Surveys»/The Gallup Organization (Литва), при поддержке Международного Республиканского Института (The International Republican Institute - IRI). Результаты экзит-пола будут обнародованы в 20:01 , они покажут, какие политические партии проходят в состав будущей Верховной Раде Украины.

Кроме того, будут продемонстрированы:

- Уровень поддержки политических сил в регионах Украины, а именно: в каждом из регионов - партия-победитель, а также рейтинги других партий;

- Уровень поддержки партий среди различных демографических групп, а именно: кого больше поддержали украинские женщины, кого выбрали мужчины, какой политической силе наиболее симпатизирует молодежь, кому больше доверяет старшее поколение и прочее;

- Структура избирателей основных партий.

Результаты Международного экзит-пола презентуют: Игорь Тищенко/Igor Tyshchenko, основатель Социологической группы «Рейтинг» (Rating Group Ukraine); Раса Алишаускене/Rasa Alisauskiene, директор «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Литва). Ожидается участие посла Канады в Украине Романа Ващука/Roman Waschuk, который выступит с речью перед объявлением результатов экзит-пола, организатором которого выступило Правительство Канады (ориентировочно в 19:50).

Для представителей иностранных СМИ обеспечен синхронный перевод мероприятия (английский язык).

Проект «День выборов: итоги» в прямом эфире будет транслироваться на сайте УНИАН и телеканале УНИАН-ТВ. 2.

2. В рамках проекта в УНИАН «День выборов: итоги» 26 октября 2014 года в УНИАН состоится брифинг представителей Комитета избирателей Украины на тему: «Завершение дня голосования: предварительные результаты наблюдения».

Начало ориентировочно в 20:30. Участники: Виталий Тесленко, исполнительный директор Комитета избирателей Украины, Наталья Линник, генеральный директор программ Комитета Избирателей Украины. Проект «День выборов: итоги» в прямом эфире будет транслироваться на сайте УНИАН и телеканале УНИАН-ТВ.

3. В рамках проекта в УНИАН «День выборов: итоги» 26 октября 2014 состоится пресс-конференция на тему: «Предварительные результаты парламентских выборов 2014: параллельный подсчет голосов партией «ЗАСТУП».

Начало ориентировочно в 21:00. В пресс-конференции примут участие кандидаты первую пятерку избирательного списка политической партии «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП»: председатель политической партии «Заступ» Вера Ульянченко; председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков; Омельницкий сельский председатель Полтавской области Александра Шереметьева; начальник объединения «Укрсількомунгосп» Владимир Хоменко; председатель общественной организации «ЗАСТУП» Ирина Синявская.