Прямая трансляция. Проект "День выборов: итоги". Обнародование результатов Международного экзит-пола
26 октября, сразу после закрытия избирательных участков, в УНИАН начнется проект «День выборов: итоги». Проект в прямом эфире транслируется на сайте УНИАН и телеканале УНИАН-ТВ. Также смотриnе на канале УНИАН в YouTube
Кроме того, будут продемонстрированы:
- Уровень поддержки политических сил в регионах Украины, а именно: в каждом из регионов - партия-победитель, а также рейтинги других партий;
- Уровень поддержки партий среди различных демографических групп, а именно: кого больше поддержали украинские женщины, кого выбрали мужчины, какой политической силе наиболее симпатизирует молодежь, кому больше доверяет старшее поколение и прочее;
- Структура избирателей основных партий.
Результаты Международного экзит-пола презентуют: Игорь Тищенко/Igor Tyshchenko, основатель Социологической группы «Рейтинг» (Rating Group Ukraine); Раса Алишаускене/Rasa Alisauskiene, директор «Baltic Surveys» / The Gallup Organization (Литва). Ожидается участие посла Канады в Украине Романа Ващука/Roman Waschuk, который выступит с речью перед объявлением результатов экзит-пола, организатором которого выступило Правительство Канады (ориентировочно в 19:50).
Для представителей иностранных СМИ обеспечен синхронный перевод мероприятия (английский язык).
Проект «День выборов: итоги» в прямом эфире будет транслироваться на сайте УНИАН и телеканале УНИАН-ТВ. 2.
2. В рамках проекта в УНИАН «День выборов: итоги» 26 октября 2014 года в УНИАН состоится брифинг представителей Комитета избирателей Украины на тему: «Завершение дня голосования: предварительные результаты наблюдения».
Начало ориентировочно в 20:30. Участники: Виталий Тесленко, исполнительный директор Комитета избирателей Украины, Наталья Линник, генеральный директор программ Комитета Избирателей Украины. Проект «День выборов: итоги» в прямом эфире будет транслироваться на сайте УНИАН и телеканале УНИАН-ТВ.
3. В рамках проекта в УНИАН «День выборов: итоги» 26 октября 2014 состоится пресс-конференция на тему: «Предварительные результаты парламентских выборов 2014: параллельный подсчет голосов партией «ЗАСТУП».
Начало ориентировочно в 21:00. В пресс-конференции примут участие кандидаты первую пятерку избирательного списка политической партии «Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП»: председатель политической партии «Заступ» Вера Ульянченко; председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков; Омельницкий сельский председатель Полтавской области Александра Шереметьева; начальник объединения «Укрсількомунгосп» Владимир Хоменко; председатель общественной организации «ЗАСТУП» Ирина Синявская.