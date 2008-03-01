Тимошенко заявляет о рекордных сборах налогов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о том, что в 2008 году государственная таможенная служба демонстрирует рекордные показатели по сбору налогов в рамках выполнения программы «Контрабанда – стоп!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в феврале таможенная служба собрала 3,762 млрд. грн. налогов, что в 2 раза больше показателей февраля 2007 года, при чем, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в феврале поставки импорта в Украину сократились на 26%. По словам премьера, достичь таких показателей удалось за счет разрушения коррупционных схем.

«Я думаю, что таких рекордов еще ни одна страна не ставила – в два раза увеличение поступлений от налогов на таможне за счет остановки контрабанды», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что ежедневно на таможне отслеживаются все платежи, которые связаны с детенизацией ее работы. Она сообщила, что ежедневные поступления на таможне увеличились на 80%. И это означает, что если мы и дальше будем с такой динамикой идти, то мы можем вместо 345 млн. грн. в день получать до 500 млн. грн. в день.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что в январе-феврале за время работы нового руководителя Гостаможслужбы Валерия ХОРОШКОВСКОГО в бюджет от таможни поступило 5,3 млрд. грн. «Это просто возрождение таможни – появление честных прозрачных потоков на границах, это практически новое качество работы таможни», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Она также сообщила, что в мире сложилась традиция, когда треть доходов в бюджет дает таможня, а две трети налоговая служба. А в Украине сложилась ситуация, что в феврале таможенная служба поставила «абсолютный рекорд» и перечислила в бюджет средств больше, чем налоговая. «Это говорит о том, кокой колоссальный поток контрабанды существовал на границе», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в феврале таможня направила в бюджет 7,603 млрд. грн. и в следующих месяцах планируется выйти до 10 млрд. грн.