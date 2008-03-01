Газпром не предупредил Тимошенко о сокращении поставок газа?

Украина не получала официальных сообщений от «Газпрома» о возможном сокращении поставок газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. При этом она высказала убеждение, что поставки газа в Украину не будут сокращены и тем более прекращены.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство вынудили рассчитаться по долгам за поставки газа в прошлом году.

«Правительство вынудили практически силой, давлением, шантажом рассчитаться по коррупционным моделям прошлого года, это октябрь, ноябрь, декабрь, где БОЙКО и вся компания, которая связана с РосУкрЭнерго и УкрГазЭнерго вывела практически деньги и не рассчиталась за газ, и правительство все ресурсы страны, и бюджет поставили на служение покрытия этих коррупционных схем и коррупционных моделей», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что правительство было против расчета по коррупционным схемам. «Я думаю, что вы видели, как каждый день правительство пытали и вынуждали бюджетными средствами платить за газ», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что было обещание с 1 января 2008 года на базе договоренности президентов России и Украины о поставках газа напрямую НАК «Нефтегазу Украины» в течение трех месяцев, и что не будет работать компания «УкрГазЭнерго» как посредник. «Это оказалось неправдой», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что правительство и таможню каждый день вынуждали растамаживать газ для «УкрГазЭнерго». К сожалению, договоренности на самом высоком уровне не выполнены. И в январе-феврале газ поставляется по старой коррупционной схеме», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«С 1 марта мы четко приняли решение, что ни одной капли газа, кроме как на НАК «Нефтегаз Украины» газ не пойдет. Никаких УкрГазЭнерго не будет. Будет аннулирована регистрация УкрГазЭнерго… Будет лишена эта компания лицензии на право реализации газа – с 1 марта этой компании в Украине существовать не будет. Я считаю, что если достигаются договоренности на президентском уровне, то они должны выполняться. И НАК «Нефтегаз Украины» должен получать газ среднеазиатского происхождения напрямую», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она отметила, что никаких посредников, никаких СП, никаких «залетных корпораций» быть не может. «Газпром» и «Нефтегаз Украины» должны заключать договора, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, напомнив о том, что когда разрывали связь между поставкой газа и транзитом, пообещали Украине 58 миллиардов кубометров газа отдавать в полном объеме. Так вот, я хотела бы, чтобы эти договоренности выполнялись. Сегодня среднеазиатский газ полностью покупает дочка «Газпрома» «Газпромэкспорт» - НАК «Нефтегаз» готов у Газпромэкспорта покупать среднеазиатский газ по той цене, по которой Средняя Азия будет продавать и НАК «Нефтегаз» этот газ будет реализовывать в Украине. Внутри Украины НАК «Нефтегазу» никаких таможенников не нужно, для того, чтобы качественно реализовывать газ потребителям».