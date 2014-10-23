Порошенко заявил, что Мариуполь и Одессу захватить невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на брифинге в Одессе, комментируя озвученные журналистами заявления экспертов НАТО о возможном захвате Одессы и Мариуполя.

«Нельзя захватить Одессу, нельзя захватить Мариуполь. Потому что во первых – сегодня стоят хорошо оснащенные вооруженные силы. И, во вторых – народ, который твердо стоит за Украину, который поет украинский гимн, поднимает украинский флаг, который любит укранское государство. Причем каким бы языком он бы не излагал свою любовь, мне это абсолютно безразлично. Потому что на русском языке любить Украину можно ничуть не хуже, чем на украинском», - сказал Порошенко.

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Он также сказал, что мы остановили войну, когда было труднее всего. Когда 80% боевой бронированной техники было уничтожено и разрушено и части были без боеготовности.

«Мы тогда остановили наступление и тогда защитили Мариуполь. Я думаю, что страна заплатила очень высокую цену за мир. И Одесса заплатила очень высокую цену 2 мая, для того чтобы увидеть сейчас , что происходит, если бы мы тогда не остановили попытку сепаратистов. Сегодня Одесса стала очень проукраинской. В российских СМИ Одессу даже называют бандеровской. Большего комплимента для Одессы для меня не существует», - сказал Порошенко.