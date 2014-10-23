Власть приложит все усилия для обеспечения безопасности избирателей 26 октября - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время общения с представителями СМИ в Одессе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

”Мы все сделаем для того, чтобы защитить избирательные права граждан и обеспечить их свободное волеизъявление”, - заявил глава государства.

Комментируя вопрос безопасности на избирательных участках в зоне проведения антитероритистичнои операции и вблизи нее, Порошенко отметил: ”Безопасность на избирательных участках должны обеспечивать не добровольческие батальоны, которые имеют другие функции, а сводные отряды милиции. В прифронтовой зоне в помощь им будут направлены подразделения Национальной гвардии и спецподразделения Вооруженных сил Украины”.

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Глава государства отметил, что такое усиление необходимо для предотвращения диверсий и провокаций на избирательных участках, и сообщил, что вчера дал соответствующее поручение руководителям силовых структур, в частности, министру внутренних дел Арсену Авакову.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СНБО сообщили, что боевики на Донбассе готовят теракты и провокации под видом украинских военнослужащих накануне досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Вместе с тем Аваков заверил, что МВД совместно с Национальной гвардией и Вооруженными силами пресекут любые провокации в ходе парламентских выборов в Донецкой и Луганской областях.