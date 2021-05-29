В августе, по предварительным прогнозам, в Украину придет настоящее лето

Июнь в Украине будет прохладнее, чем в прошлом году.

Об этом в комментарии Сегодня рассказали в Укргидрометцентре.

Средняя месячная температура в начале лета, вероятнее всего, составит 18-22 градуса тепла, в горах ожидается 14-18 градусов.

Это на 4-5 градусов выше, чем в мае, и близко к климатической норме, отметил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

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В месяц выпадет 44-78 мм осадков, что тоже есть в пределах нормы.

По данным погодных сайтов, прохладнее всего будет в западных и северных областях – дождь с грозой почти месяц продержится в пределах +19-22, ночью – от 9 до 12 градусов.

Жарче всего будет в восточных и юго-восточных регионах. Уже после 10 июня в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях синоптики обещают днем +23-27 градусов, ночью – 15-17 градусов.

Центр страны будет самым комфортным – днем выше +22 градусов, ночью на 8-10 градусов прохладнее. Жара придет в этот регион ближе к июлю.

Киев и Киевская область по температуре попадают в северные регионы, а по дождям – ближе к центральным. Здесь ожидается два периода ливней-9-10 и 18-21 июня.

Когда придет жара

Как писал УНИАН ранее, значительное повышение температуры синоптики ждут в июле. В то же время в августе, по предварительным прогнозам, в области придет настоящее лето – до +35.

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Автор: Яна Ставская