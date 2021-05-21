Первая волна жары накроет страну уже в начале июня.

Настоящая жара накроет Украину в июле: температура повысится до +29°. В августе уже достигнет +35°.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань, передает OBOZREVATEL.

Июнь . До 6 июня температура будет держаться на уровне +21°...+22°, а с 6 по 10 поднимется до +32°. Но так будет всего лишь 3-4 дня, потом наступит понижение до +22°. 16-17 июня возможно уже сильное похолодание . Ночная температура опуститься до +10°...+12° тепла, а дневная – до +19°+20°. Теплеть начнет с 22 июня. Осадки просчитываются 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.

. До 6 июня температура будет держаться на уровне +21°...+22°, а с 6 по 10 поднимется до +32°. Но так будет всего лишь 3-4 дня, потом наступит понижение до +22°. 16-17 июня возможно уже . Ночная температура опуститься до +10°...+12° тепла, а дневная – до +19°+20°. Теплеть начнет с 22 июня. Осадки просчитываются 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го. Июль. Месяц просчитывается на уровне +27°...+29°. Жара будет продолжаться целый месяц, но вместе с тем просчитываются сильные бури: 2-3, 10-11, 17-19, в 24-25 числах. В июле может выпасть 45-50 мм дождя, что не характерно для этого месяца.

Месяц просчитывается на уровне +27°...+29°. Жара будет продолжаться целый месяц, но вместе с тем просчитываются сильные бури: 2-3, 10-11, 17-19, в 24-25 числах. В июле может выпасть 45-50 мм дождя, что не характерно для этого месяца. Август. С 1 по 11 августа прогнозируется до +35°. С 17-го температура понизится до +26°, а до конца месяца - до +21°...+22°. Дожди возможны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.

Потепление в Украине

С 23 мая осадки по всей стране должны прекратиться, а с 25 мая в отдельных регионах может начаться период настоящего летнего тепла.

"С 23 мая осадки уходят. 23-25 мая будет без осадков, днем до +25°…+30° на юге и востоке, а на остальной территории +18°…+20°", - сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По оценкам Адаменко, вероятность заморозков до конца месяца крайне мала - всего 1-3%.

"То есть они практически не вероятны. Если не произойдет какой-то страшной аномалии. Но пока ничего такого не видно", - пояснила она.

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Автор: Елена Пилипчак