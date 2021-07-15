В пятницу в Украине местами пройдут дожди / Фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 16 июля, в Украине по-прежнему будет очень жаркая погода. Воздух прогреется до +34°...+36. Однако во Львовской, Ивано-Франковсокй и Харьковской областях пройдут ливни. В Сумской области - небольшие дожди, а в Киеве возможна гроза.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +34°, гроза.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, ливень.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
  • В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +20°...+33°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+32°, небольшая облачность.
  • В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшой дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +34°, почти безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно,  +20°...+32°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.
Погода в Украине 16 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 16 июля

16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

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Автор: Екатерина Лиманская