В пятницу в Украине местами пройдут дожди / Фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 16 июля, в Украине по-прежнему будет очень жаркая погода. Воздух прогреется до +34°...+36. Однако во Львовской, Ивано-Франковсокй и Харьковской областях пройдут ливни. В Сумской области - небольшие дожди, а в Киеве возможна гроза.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +34°, гроза.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, ливень.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
- В Тернополе 16 июля ночью будет +17°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, ливень.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.
- В Виннице завтра будет +20°...+33°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +20°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +34°, небольшая облачность.
- В Полтаве завтра температура воздуха +20°...+32°, небольшая облачность.
- В Одессе 16 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°.
- В Херсоне в пятницу ночью +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.
- В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +19°...+29°, небольшой дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +34°, почти безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +20°...+32°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +34°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.
Погода в Украине 16 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 16 июля
16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.
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