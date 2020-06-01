Землетрясение на Прикарпатье могла спровоцировать добыча газа и нефти (видео)
Толчки были слабые - магнитудой всего 3,2 балла. Обошлось без повреждений.
Землетрясение на Прикарпатье не на шутку напугало местных жителей. Эпицентром стало село Якубив, Долинского района.
Толчки были слабые - магнитудой всего 3,2 балла. Обошлось без повреждений. Однако происходило все утром, когда люди уже не спали и успели переполошиться, говорится в сюжете ТСН.
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В селе Якубив землетрясения бывали и раньше, но такой силы в последний раз – аж 13 лет назад. Было семь утра, когда село встряхнуло, словно от взрыва. Считанные секунды - и все прекратилось. Даже не поняли, что произошло - говорят местные.
"Я думала, что где-то крыша протекает, и глина отпала. Я пошла все оглядела. Нигде ничего нет", – рассказывает местная жительница.
В соседних селах обошлось без паники, но люди все-таки испугались.
Местные жители предполагают, колебания земли могли спровоцировать нафтогазодобытчики, которые в этих краях разрабатывают месторождения.
Ученые такого мнения не опровергают, хотя больше склоняются к активным тектоническим процессам, которые происходят в молодых Карпатских горах.
Как сообщал ранее УНИАН, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.
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