Землетрясение на Прикарпатье могла спровоцировать добыча газа и нефти (видео)

Толчки были слабые - магнитудой всего 3,2 балла. Обошлось без повреждений.

Землетрясение на Прикарпатье не на шутку напугало местных жителей. Эпицентром стало село Якубив, Долинского района.

Толчки были слабые - магнитудой всего 3,2 балла. Обошлось без повреждений. Однако происходило все утром, когда люди уже не спали и успели переполошиться, говорится в сюжете ТСН.

Читайте также В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,0

В селе Якубив землетрясения бывали и раньше, но такой силы в последний раз – аж 13 лет назад. Было семь утра, когда село встряхнуло, словно от взрыва. Считанные секунды - и все прекратилось. Даже не поняли, что произошло - говорят местные.

"Я думала, что где-то крыша протекает, и глина отпала. Я пошла все оглядела. Нигде ничего нет", – рассказывает местная жительница.

В соседних селах обошлось без паники, но люди все-таки испугались.

Местные жители предполагают, колебания земли могли спровоцировать нафтогазодобытчики, которые в этих краях разрабатывают месторождения.

Ученые такого мнения не опровергают, хотя больше склоняются к активным тектоническим процессам, которые происходят в молодых Карпатских горах.

Как сообщал ранее УНИАН, в результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло 18 мая в провинции Юньнань на юго-западе Китая, погибли четыре человека.