Завтра в Украине потеплеет и снова начнутся дожди / Фото ua.depositphotos.com
В четверг, 22 апреля, дожди снова накроют всю Украину, кроме центральных областей. В среднем по стране ожидается +16°...+17°, в Черкассах и Кропивницком потеплеет до +19°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +6°, днем +17°.
- Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +1°, днем +14°.
- В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +1°, днем +14°.
- В Тернополе 22 апреля ночью будет +2°, днем +15°, облачно с прояснениями, ливень.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +17°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +18°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, +5°...+17°.
- В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +19°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +19°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +7°...+16°.
- В Одессе 22 апреля - малооблачно, температура ночью +9°, днем +15°.
- В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +9°, днем +17°.
- В Запорожье - малооблачно, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +6°...+16°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Днепре - малооблачно, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, дождь, +5°...+14°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +18°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +18°.
Прогноз погоды в Украине на 22 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 22 апреля
22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.
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