В страну вернутся осадки.

В четверг, 22 апреля, дожди снова накроют всю Украину, кроме центральных областей. В среднем по стране ожидается +16°...+17°, в Черкассах и Кропивницком потеплеет до +19°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +6°, днем +17°.

Во Львове в четверг ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +1°, днем +14°.

В Ривне в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +1°, днем +14°.

В Тернополе 22 апреля ночью будет +2°, днем +15°, облачно с прояснениями, ливень.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ливень, ночью +4°, днем +17°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +17°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ливень, ночью +6°, днем +18°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, +5°...+17°.

В Житомире в четверг - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +5°, днем +17°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +19°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +19°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +7°...+16°.

В Одессе 22 апреля - малооблачно, температура ночью +9°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +17°, облачно с прояснениями, дождь.

В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +9°, днем +17°.

В Запорожье - малооблачно, температура ночью +7°, днем +17°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +6°...+16°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.

В Днепре - малооблачно, температура ночью +7°, днем +17°.

В Симферополе в четверг - облачно с прояснениями, дождь, +5°...+14°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +18°.

Народные приметы 22 апреля

22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

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Автор: Елена Пилипчак