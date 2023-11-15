Мокрый снег вероятен ближе к ночи четверга.

В четверг, 16 ноября, киевлян ждет изменение погоды. Согласно данным Погода УНИАН, в столице похолодает и пойдет дождь, который при снижении температуры может сопровождаться мокрым снегом.

Ночью столбики термометров покажут +7°, а в течение дня температура снизится до +4°...+5°. Ближе к ночи четверга в Киеве станет еще холоднее, +2°...+3°. В это время в столице может быть мокрый снег.

Прохлады добавит северо-западный ветер, который усилится до 3,9 м/с. Атмосферное давление резко повысится в течение дня с 739 до 747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 16 ноября - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью -1°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег.

В Тернополе 16 ноября ночью будет +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице завтра будет 0°...+7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг будет ночью +2° днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +9°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+7°, дождь.

В Одессе 16 ноября - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +5°...+10°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +10°.

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