Без осадков, но весь день будет пасмурно.

Во вторник, 9 ноября, в Киеве резко похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью ожидается мороз до -4°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +4°.

В течение дня ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью. Без осадков.

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Добавит прохлады северо-западный ветер, который к вечеру изменит свое направление на северное. Его скорость составит 4,4 - 6,1 м/с.

Атмосферное давление утром будет на уровне 752 миллиметров ртутного столба, а к ночи достигнет нормы - 761 миллиметр ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -3°, днем +4°, сильный дождь.

В Луцке - практически безоблачно, ночью -4°, днем +5°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Тернополе 9 ноября ночью будет -5°, днем +6°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +7°, ливень.

В Ужгороде столбики термометров покажут -2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -3°, днем +9°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет -5°...+5°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью -5°, днем +4°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +7°, облачнос пррояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+7°.

В Одессе 9 ноября - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +10°, ливень.

В Херсоне во вторник ночью -1°, днем +11°, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет немного облачность, ночью -1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит -5°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +7°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, -1°...+10°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +10°.

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Автор: Екатерина Лиманская