Украинский гидрометцентр объявил о первом уровне опасности.

В пятницу, 14 июля, в Киевской области ожидаются обильные дожди с порывами ветра до 15-20 м/с днем. Объявлено о первом уровне опасности.

О тревожных метеорологических явлениях предупреждает Украинский гидрометцентр. Отмечается, что в течение суток в Киевской области будет облачно с прояснениями. Значительные осадки будут наблюдаться днем.

Ночью также следует ожидать умеренного дождя, с порывами ветра 7-12 м/с (дуть будет с северо-западного направления).

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Температура воздуха по области составит 14-19° ночью, днем 20-25°. В Киеве ночью будет наблюдаться 17-19°, днем 21-23°.

Украину перед выходными накроют дожди - прогноз

Напомним, по данным Погода УНИАН, перед выходными украинцев будут заливать дожди - обильные осадки и облачность ожидаются по всем регионам Украины уже в пятницу, 14 июля.

Порывы ветра станут более агрессивными и будут достигать по скорости 1,8-3,6 м/с. Атмосферное давление также увеличится на уровне 743-746 миллиметров ртутного столба.

В столице температура днем будет достигать +25°, однако ночь будет прохладнее - от +19° до +20°.

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