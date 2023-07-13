Перед выходными, 14 июля, в Киеве будет ливень. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью в столице будет +19°...+20°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +25°. Ожидается небольшая облачность и дождь, переходящий в ливень.
Ветер усилится, его скорость составит 1,8 - 3,6 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти, 743-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 14 июля - прогноз на завтра
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
В Тернополе 14 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +16°, днем +23°, ливень.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в пятницу будет ночью +17° днем +25°, небольшая облачность, ливень.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +21°, днем +23°, дожь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +25°, пасмурно, дождь с грозой.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+23°, дождь с грозой.
В Одессе 13 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, ливень.
В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность,. легкий дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +30°, ливень.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+23°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +19°, днем +25°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +20°...+31°.
В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, ливень.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.