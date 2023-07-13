Благодаря осадкам температура в столице снизится.

Перед выходными, 14 июля, в Киеве будет ливень. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +19°...+20°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +25°. Ожидается небольшая облачность и дождь, переходящий в ливень.

Ветер усилится, его скорость составит 1,8 - 3,6 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти, 743-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 14 июля - прогноз на завтра

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Тернополе 14 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +17° днем +25°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +21°, днем +23°, дожь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +25°, пасмурно, дождь с грозой.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+23°, дождь с грозой.

В Одессе 13 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, ливень.

В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность,. легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +30°, ливень.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+23°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +19°, днем +25°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +20°...+31°.

В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, ливень.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

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