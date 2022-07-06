Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.

В четверг, 7 июля, в Киеве ожидается резкое снижение температуры: столбики термометров опустятся на 5-8 градусов.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ближайшей ночью в столице будет около +17°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +22°...+25°. В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет северный, а его скорость составит 2 - 2,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.

В Тернополе 7 июля ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+26°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +12°...+25°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+29°, гроза.

В Одессе 7 июля - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью +20°, днем +35°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +20°...+28°, небольшая облачность, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +18°...+30°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

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