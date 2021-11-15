Воздух в течение дня максимально прогреется лишь до +4°.

Во вторник, 16 ноября, в Киеве ожидается ясная и практически безоблачная погода, но будет холодно.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров опустятся до -5°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +4°.

Весь день в столице ожидается ясная и практически безоблачная погода. Без осадков.

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Ветер будет дуть преимущественно южный, а его скорость составит 1,9 - 3,9 м/с.

Атмосферное давление утром будет на уровне 763 миллиметров ртутного столба, а к вечеру опустится до 759.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +8°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°.

В Тернополе 16 ноября ночью будет -3°, днем +7°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +7°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -2°...+13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -4°...+4°, ясно и безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -7°, днем +3°.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -7°...+3°.

В Одессе 16 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -5°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +4°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит -8°...+2°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем +3°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, -3°...+5°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -8°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -7°, днем +2°.

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Автор: Екатерина Лиманская