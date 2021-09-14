В среду, 15 сентября, в Киеве еще немного похолодает. Ночью столбики термометров покажут +9°, а днем максимально поднимутся до +20°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается ясная погода с небольшим количеством облаков. Без осадков.
Ветер будет дуть северо-западного и северного направлений. Его скорость будет варьироваться от 0,5 до 2,8 м/с.
Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 15 сентября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +22°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
В Тернополе 15 сентября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +10°...+21°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +23°, практически безоблачно.
В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+21°.
В Одессе 15 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.
В Херсоне в среду ночью +11°, днем +27°, небольшая облачность.
В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +27°.
В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+20°, небольшая облачность
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +21°.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +23°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+24°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +22°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: