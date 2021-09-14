Температура в столице снизится до +20 градусов.

В среду, 15 сентября, в Киеве еще немного похолодает. Ночью столбики термометров покажут +9°, а днем максимально поднимутся до +20°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается ясная погода с небольшим количеством облаков. Без осадков.

Ветер будет дуть северо-западного и северного направлений. Его скорость будет варьироваться от 0,5 до 2,8 м/с.

Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 15 сентября

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Тернополе 15 сентября ночью будет +9°, днем +22°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +11°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +10°...+21°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +23°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+21°.

В Одессе 15 сентября - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.

В Херсоне в среду ночью +11°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +27°.

В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+20°, небольшая облачность

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+24°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +22°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +6°, днем +23°.

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Автор: Екатерина Лиманская