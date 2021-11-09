В среду, 10 ноября, в киеве будет холодно, но сухо.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью ожидается мороз до -3°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +4°. Без осадков.

В течение дня будет облачная погода с прояснениями.

Ожидается южный ветер со скоростью 1,4 - 3,5 м/с.

Атмосферное давление будет выше нормы: 761-763 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -2°, днем +8°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью -2°, днем +7°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Тернополе 10 ноября ночью будет -5°, днем +6°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -7°, днем +9°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+12°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, ясно и безоблачно.

В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +5°, практически безоблачно.

В Черкассах будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+4°.

В Одессе 10 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +6°.

В Херсоне в среду ночью -4°, днем +6°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°,практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+3°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +2°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +3°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская