В среду, 10 ноября, в киеве будет холодно, но сухо.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью ожидается мороз до -3°, а днем воздух максимально прогреется лишь до +4°. Без осадков.
В течение дня будет облачная погода с прояснениями.
Ожидается южный ветер со скоростью 1,4 - 3,5 м/с.
Атмосферное давление будет выше нормы: 761-763 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 10 ноября
Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью -2°, днем +8°.
В Луцке - практически безоблачно, ночью -2°, днем +7°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.
В Тернополе 10 ноября ночью будет -5°, днем +6°, практически безоблачно.
В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью -7°, днем +9°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+12°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°.
В Виннице завтра будет -1°...+6°, ясно и безоблачно.
В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +5°, практически безоблачно.
В Черкассах будет практически безоблачно, ночью -4°, днем +2°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+4°.
В Одессе 10 ноября - ясно и безоблачно, температура ночью +2°, днем +6°.
В Херсоне в среду ночью -4°, днем +6°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +5°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, практически безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°,практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -3°...+3°.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +2°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +3°.
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