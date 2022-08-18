19 августа часть Украины будут поливать кратковременные грозовые дожди.

На Спас, 19 августа, погода в Украине будет нестабильной, но теплой

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, солнечно будет в западных, северных областях и в значительной степени в центральных. В то же время в восточной части, на юге Украины и в Днепре с районами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха в Украине на Спас будет колебаться в пределах +25...+28 градусов, на востоке и юге +27...+32 градуса.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 19 августа будет солнечно и сухо, воздух прогреется до +27 градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, на 19 августа в шести областях Украины объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, непогоды стоит ожидать на востоке и юго-востоке Украины.

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