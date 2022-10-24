Во вторник, 25 октября, в Киеве ожидается в меру теплая, но пасмурная погода с дождем.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на вторник температура в столице составит +9°, а в течение дня воздух прогреется до +16°. Ожидается пасмурная погода, а во второй половине дня вероятен небольшой дождь.
Ветер будет преимущественно юго-западный, его постоянная скорость ожидается в пределах 1,4 - 2,3 м/с. Атмосферное давление пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +18°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, сильный дождь.
В Тернополе 25 октября ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°, небольшой дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+18°, небольшая облачность.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +9°, днем +15°, пасмурно, дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+15°.
В Одессе 24 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +18°.
В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°.
В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит +9°...+12°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +12°.
В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+18°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.