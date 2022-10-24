Весь день в столице будет пасмурно.

Во вторник, 25 октября, в Киеве ожидается в меру теплая, но пасмурная погода с дождем.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на вторник температура в столице составит +9°, а в течение дня воздух прогреется до +16°. Ожидается пасмурная погода, а во второй половине дня вероятен небольшой дождь.

Видео дня

Ветер будет преимущественно юго-западный, его постоянная скорость ожидается в пределах 1,4 - 2,3 м/с. Атмосферное давление пониженное - 748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +18°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°, сильный дождь.

В Тернополе 25 октября ночью будет +10°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +13°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +12°...+18°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +9°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +15°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+15°.

В Одессе 24 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +18°.

В Запорожье завтра температура ночью +9°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +9°...+12°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +12°.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+18°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.

Вас также могут заинтересовать новости: