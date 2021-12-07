Завтра в Украине прогнозируют как плюсовую температуру, так и настоящие декабрьские морозы.

В среду в Украине будет наблюдаться как по-весеннему теплая, так и настоящая зимняя погода. Это будет зависеть от региона.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее, холоднее всего завтра будет на западе Украины - ночью там столбик термометра опустится до отметок 5-9 ниже нуля, а днем воздух "прогреется" до 1-5 градусов мороза. В северных регионах, в Винницкой области, ночью будет от нуля до 4 градусов мороза, днем около нуля. На Киевщине и Житомирщине - 1-3 градуса мороза. В центре страны ночью будет около нуля, а днем прогнозируется плюсовая температура - от 2 до 5 градусов.

Жителям юга Диденко обещает "настоящую температурную весну" - ночью 4-7, а днем 5-13 градусов тепла.

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"Циклон на юге и его атмосферные фронты обусловят 8 декабря в Украине некомфортную влажную погоду с дождем, мокрым снегом и ледяным дождем, что не просто некомфортно, но и опасно для дорог, тротуаров. Мокрый снег будет налипать на деревьях, проводах, что также является определенной угрозой. Где будет холоднее - гололедица! Осадков избегут восточная часть Украины, Запорожье, Крым и Днепропетровщина, а также Волынь. В Киеве завтра - дождь и мокрый снег, вероятны налипание мокрого снега, гололедица, ледяной дождь. Ожидается северо-восточный порывистый ветер. Ночью и днем -1-4 градуса. Словом, если и существует синоптическая какабека, то как раз - вот оно", - пишет синоптик.

Как сообщалось, на этой неделе погода в Украине будет иметь влажный неустойчивый характер со значительными температурными контрастами. Синоптик также предупредил, что в декабре часть Украины накроет аномалия.

Автор: Юрий Годован