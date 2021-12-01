Температура начнет повышаться уже завтра, 2 декабря.

В Украину в начале зимы идет потепление. Местами столбики термометров покажут +10°...+13°, а в Крыму даже возможно до +14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, температура в Украине начнет повышаться уже в четверг, 2 декабря.

Так, в западных областях кое-где еще пройдут дожди, а воздух прогреется до +6°...+11°.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре составили прогноз на декабрь: какой погоды ждать

На севере тоже потеплеет. В Житомирской и Киевской областях столбики термометров поднимутся до +7°. Однако в Черниговской и Сумской областях будет холодно, до +2°...+4°, ожидаются дожди и мокрый снег.

В Центре ожидается сухая погода, а воздух прогреется до +4°...+9°. Холоднее всего будет на Востоке. Здесь днем максимально будет лишь +4°. А вот в южных областях температура подскочит до +7°...+11°.

Еще теплее в Украине станет 3 декабря, правда, не везде. Западные и северные области окажутся во власти холодного воздуха, до +2°...+5°. Вместе со снижением температуры нагрянут и осадки: ожидается снег и мокрый снег.

Однако на остальной территории Украины потепление лишь усилится. Так, на Востоке и в Сумской области воздух прогреется до +9°...+10°. А жителей Центра и Юга побалуют осенние +10°...+13°. В Крыму даже может быть +14°.

К сожалению, это потепление будет кратковременным и уже в субботу, 4 января, практически по всей старне резко похолодает: днем - до 0°...+3°, а ночью ударят морозы до -10°.

Тепло еще задержится на юго-востоке и в Крыму. Так, в Луганской и Донецкой областях ожидается до +11°, в Запорожской - до +7°, а на полуострове - до +13°.

Напомним, в ближайшую неделю в Украине ожидается много осадков. По всей стране пройдут дожди, местами снег и мокрый снег. В начале недели заметно похолодает, в середине - небольшое потепление. Однако к воскресенью столбики термометров снова ползут вниз.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская