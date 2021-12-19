Прогнозируется, что мокрый снег будет налипать не только на севере и в Карпатах, но и на юге.

В Украину через несколько дней придут сильные морозы – до -10°. При этом в некоторых областях температура опустится до -15°.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Еще более сильные морозы будут ночью в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

"Мокрый снег будет налипать не только на севере и в Карпатах, но и на юге", – прогнозируют синоптики.

Читайте такжеВ Украину ворвется арктический холод: синоптик назвала точную датуОтмечается, что 20 декабря температура воздуха будет держаться в пределах нуля, а вот со вторника уже "обвалится".

Погода 20 декабря: прогноз Укргидрометцентра

В понедельник, 20 декабря, в Украине ожидается небольшой снег: на юго-востоке ночью умеренный, а днем небольшой снег с дождем. В южных областях синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, а на Киевщине – резкое похолодание.

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Автор: Катерина Шварц