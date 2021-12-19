В Укргидрометцентре составили прогноз на понедельник, 20 декабря.

В понедельник, 20 декабря, в Украине ожидается небольшой снег: на юго-востоке ночью умеренный, а днем небольшой снег с дождем. В южных областях синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, а на Киевщине – резкое похолодание.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

"На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Отмечается, что температура в течение суток будет колебаться от 1° тепла до 4° мороза; в южной части ночью около 0°, а днем 0-5° тепла.

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В Киевской области 20 декабря ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный 5-10 м/с.

"Температура в течение суток 0-3° мороза. Стремительное снижение температуры начнется завтра после 17 часов, и будет падать примерно на 1° каждые два-три часа, так, во вторник отметки термометров опустятся до 7-9° мороза", – предупредили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили об ухудшении погоды 19 декабря, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Автор: Катерина Шварц