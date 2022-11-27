Похолодание до небольших морозов вероятно со второй половины грядущей недели.

В понедельник, 28 ноября, в Украине местами будут идти мокрый снег или дождь. Интенсивные осадки маловероятны, прогнозирует в своем Телеграмм-канале синоптик Наталья Диденко. Также нашу страну накроют морозы.

"Большая вероятность осадков - на севере, в центральных областях и в южной части Украины. На западе и востоке атмосфера ограничится просто облачностью и туманами", — обещает она.

В восточных областях Украины ожидаются порывы восточного и юго-восточного ветра до 12-15 метров в секунду - это будет снижать по ощущениям температуру воздуха.

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"Там, где будет выпадать мокрый снег - налипание мокрого снега и гололедица... Температура воздуха будет колебаться около 2 мороза - 2 тепла в западных и северных областях. Холоднее всего", — прогнозирует Диденко.

По словам синоптика, в центре и на востоке ожидается +1...+5°С. В южной части +3...+ 7°С, в Крыму до +10...+12°С.

В Киеве 28-го ноября будет выпадать небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман.

Также Диденко прогнозирует дальнейшее похолодание в Украине до -8°С. Оно ожидается во второй половине грядущей недели:

"Похолодание до небольших морозов (ночных -3...-8°С, дневных -1...-4°С) вероятно со второй половины грядущей недели".

Детальный прогноз погоды на декабрь

Первая неделя декабря в Киеве будет очень снежной и пасмурной. Снег будет идти почти каждый день. Ночами ожидаются морозы.

Во вторую неделю декабря снегопады продолжатся, но их интенсивность снизится. Снег будет мокрым и иногда будет переходить в дождь. Температура воздуха ожидается на уровне 0° днем и -3° по ночам. Вероятен гололед на дорогах.

В третью неделю декабря стоит ожидать нескольких ясных дней. Станет немного теплее, но небольшие снегопады продолжатся.

Последняя неделя месяца будет холодной, но преимущественно ясной и без осадков. Gismeteo прогнозирует сильные морозы 24-28 декабря с минимальной температурой -12° днем. Новый Год 2023, по прогнозам, мы встретим с мокрым снегом и температурой 0°.

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