Особенно холодной будет ночь на среду.

В ближайшие дни в Украине существенно похолодает. Особенно холодной будет ночь на среду, когда столбики термометров опустятся до -12°.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает "Обозреватель".

"Уже во вторник большая часть Украины почувствует, что в течение дня температура будет снижаться. К вечеру даже в Киеве ожидаем невысокую температуру. Ночь на среду будет уже с морозом", - предупредила она.

По данным синоптика, по всей Украине в ночь со вторника на среду будет -1°... -8°. В восточных областях даже до -12°. В дневные часы ожидается +5°…+8°, а на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области - до +12°.

По словам специалиста, в течение недели преимущественно будет сохраняться погода без осадков.

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"Разве что во вторник, 9 ноября, в южной части и восточных областях могут быть умеренные дожди днем и ночью. Лишь в Карпатах, Сумской и Харьковской областях ожидается небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом", - добавила она.

Более спокойная погода без осадков сохранится и 10-12 ноября.

"Но именно на эти дни мы ожидаем похолодание. Будет вторжение холодного арктического воздуха", - предупредила Наталья Птуха.

Как сообщалось ранее, на этой неделе в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается зимний воздух. Однако уже на выходных вновь потеплеет.

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Автор: Екатерина Лиманская