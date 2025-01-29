Кое-где осадки будут значительными.

Изменение погоды ожидается в Украине уже на этой неделе. С началом февраля температура начнет снижаться, а также периодически будет идти дождь. Иногда осадки будут значительными. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 30 января

В четверг, по прогнозу Кибальчича, умеренные дожди пройдут на западе Украины, а в Карпатах осадки будут с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра в этот день и до конца недели ожидается на уровне 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 °С, днем +6...+11 °С, в южной части и Крыму воздух прогреется до +12...+15 °С, только в западных областях будет несколько свежее, +2...+7 °С.

Погода 31 января

Закончится январь умеренными и местами значительными дождями на западе и севере Украины. В остальных регионах без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Ночью будет +1...+6 °С, днем +7...+12 °С, а в западных и северных регионах +2...+7 °С.

Видео дня

Погода 1 февраля

В начале февраля в северных и центральных областях Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Кое-где возможны туманы. Ночью температура будет снижаться до 0...+6 °С, днем также станет свежее, +3...+8 °С и только на юге еще останется тепло до +6...+11 °С.

Погода 2 февраля

В воскресенье, по данным Кибальчича, небольшой дождь с мокрым снегом пройдет в северных, центральных и восточных областях. Ночью похолодает до -1...+4 °С, днем будет +2...+7 °С и только на юге Одесской области температура еще повысится до +10 °С.

О том, что в Украине с приходом февраля ожидается похолодание, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, пока сохраняется замечательная теплая погода.

"Приятный теплый сюрприз от зимы еще побудет, а уже с 1-го февраля в Украине начнется похолодание", - сообщила она.

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