Осадки практически по всей стране ожидаются в субботу. А в воскресенье дожди будут локальными.

На выходных в Украину придет долгожданное потепление. В большинстве областей температура поднимется до +9°...+11°, а на юге возможно до +13°. Морозов не будет и ночью, лишь в отдельных областях возможно до -3°. Помимо этого в субботу, 20 ноября, практически по всей стране ожидаются дожди. Однако в воскресенье они останутся лишь в Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +4°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем - до +11°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +6°, днем +10°, небольшой дождь. В воскресенье ночью +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +7°, днем +11°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +6°...+11°, легкий дождик. В воскресенье температура будет +1°...+11°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +6°...+13°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем +8°, небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+9°, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +11°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +5°...+10°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +3°...+8°, ливень. В воскресенье - практически безоблачно, +4°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидается пасмурная погода, температура ночью -1°, днем +8°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью -3°, днем +9°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +4°, днем +8°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура до +6°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем потеплеет до +5°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +1°...+10°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура до +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +4°...+11°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +6°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, -2°...+7°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +12°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +5°...+13°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура до +9°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +3°...+10°.

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Автор: Екатерина Лиманская