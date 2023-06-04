В ближайшие дни дожди вероятны только на западе и кое-где на севере.

Украину накроет антициклон Xamara, он принесет в большинство областей сухую малооблачную погоду. Небольшой дождь вероятен только на Закарпатье, в Карпатах и в северных регионах.

Такой прогноз в своем Телеграмм-канале дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, теплее всего 5 июня будет на западе и на юге, там ожидаются +23...+ 26 градусов. На остальной территории - до +24, в Харьковской и Сумской областях максимум +21.

"В Киеве понедельник обещает быть сухим, с солнцем и температурой воздуха днем около +23 градусов", - говорит Диденко.

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Также она спрогнозировала, какая погода будет в Украине в течение ближайшей рабочей недели:

"В ближайшие дни дожди вероятны в западных областях и кое-где на севере Украины. Остальная территория будет в сухой пока что погоде".

УГМУ назвал дату, когда погода в столице улучшится

3-4 июня в результате прохождения атмосферного фронта происходит снижение температуры в Киеве. Но уже с понедельника, 5 июня, как прогнозировали в Укргидрометцентре, температура в столице начнет повышаться как ночью, так и днем.

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