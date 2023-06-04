Украину накроет антициклон Xamara, он принесет в большинство областей сухую малооблачную погоду. Небольшой дождь вероятен только на Закарпатье, в Карпатах и в северных регионах.
Такой прогноз в своем Телеграмм-канале дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, теплее всего 5 июня будет на западе и на юге, там ожидаются +23...+ 26 градусов. На остальной территории - до +24, в Харьковской и Сумской областях максимум +21.
"В Киеве понедельник обещает быть сухим, с солнцем и температурой воздуха днем около +23 градусов", - говорит Диденко.
Также она спрогнозировала, какая погода будет в Украине в течение ближайшей рабочей недели:
"В ближайшие дни дожди вероятны в западных областях и кое-где на севере Украины. Остальная территория будет в сухой пока что погоде".
УГМУ назвал дату, когда погода в столице улучшится
3-4 июня в результате прохождения атмосферного фронта происходит снижение температуры в Киеве. Но уже с понедельника, 5 июня, как прогнозировали в Укргидрометцентре, температура в столице начнет повышаться как ночью, так и днем.