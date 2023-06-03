С понедельника, 5 июня, температура в столице начнет повышаться как ночью, так и днем.

Сегодня и завтра, 4 июня, по Киевщине в результате прохождения атмосферного фронта будет происходить снижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в понедельник днем в столице местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

"В дальнейшем будет преобладать погода без осадков, а температура ночью составит +10°..+12°, днем в пределах +23°..+24°", - сообщили синоптики.

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Похолодание в Украине - что известно

Сейчас Украину пересекает холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание в большинство областей нашей страны. По данными синоптика Натальи Диденко, сегодня в западных, северных областях, большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях температура воздуха ощутимо снизится: в течение дня ожидается +17...+22 градуса. В то же время на востоке Украины, а также в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидается жара до +24...+29 градусов.

Но это похолодание будет кратковременным. Уже в воскресенье, 4 июня, по всей Украине будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +20...+26 градусов.

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