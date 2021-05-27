Ухудшение погодных условий ожидается сегодня и завтра.

В Украине сегодня и завтра ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"27 мая в северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях грозы. Днем 27 мая в Киеве и Киевской области гроза", - говорится в сообщении.

Также в пятницу, 28 мая, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области и Киеве на завтра прогнозируют грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская