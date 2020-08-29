В Украину идет настоящая жара - синоптики

Температура завтра будет +29°...+34°, без осадков.

В Украине будет жарко / фото REUTERS

В воскресенье, 30 августа, днем в Украине сохранится жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook. В частности, осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

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Температура ночью +13...+18°, на побережье морей и Закарпатье до +21°, на Левобережье и в Карпатах местами +9...+12°; днем +29...+34°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +23...+25°.

"Уже в воскресенье в Украину придет настоящая жара, +29...+33 градуса",- написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, завтра ожидается активизация магнитного поля Земли, то есть, магнитные бури.

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