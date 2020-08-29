В Украину идет настоящая жара - синоптики
Температура завтра будет +29°...+34°, без осадков.
В воскресенье, 30 августа, днем в Украине сохранится жара.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook. В частности, осадков не ожидается. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2020 в Украине
Температура ночью +13...+18°, на побережье морей и Закарпатье до +21°, на Левобережье и в Карпатах местами +9...+12°; днем +29...+34°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +23...+25°.
"Уже в воскресенье в Украину придет настоящая жара, +29...+33 градуса",- написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, завтра ожидается активизация магнитного поля Земли, то есть, магнитные бури.
Какой будет погода в Украине: прогноз погоды УНИАН
- По прогнозу Погода УНИАН, до конца августа по всей Украине будет жаркая и солнечная погода. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше +30 градусов.
- В воскресенье, 30 августа, по всей стране потеплеет, температура днем поднимется до +29...+33 градусов. При этом по всей стране будет солнечно и сухо.
- 31 августа в Украине будет сохраняться жаркая погода. На востоке, западе и в центре Украины температура поднимется до +33 градусов, на юге - до +34, в центре - до +30 градусов.
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Погода в Украине
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- Львов+30°... +17°
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