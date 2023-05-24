На четверг, 25 мая, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение. По опасные метеорологические явления предупреждает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра ожидаются грозы. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.
"25 мая на Левобережье, в южной части, Карпатах и на Закарпатье грозы", - говорится в предупреждении.
Погода 25 мая - прогноз синоптика
О дождях и грозах 25 мая предупреждает и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, завтра над нашей страной будет царить неустойчивая атмосфера, которая приведет к осадкам.
Практически повсюду, по словам Натальи Диденко, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Только на Волыни, Ривненщине, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Черниговской и Киевской областях вероятность осадков меньше.
По данным синоптика, осадки не повлияют на температуру воздуха. В течение дня 25 мая столбики термометров будут показывать комфортные +20...+26 градусов. В Киеве также воздух прогреется до +25.