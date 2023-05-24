Укргидрометцкентр прогнозирует. на 25 мая грозы.

На четверг, 25 мая, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение. По опасные метеорологические явления предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра ожидаются грозы. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.

"25 мая на Левобережье, в южной части, Карпатах и на Закарпатье грозы", - говорится в предупреждении.

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Погода 25 мая - прогноз синоптика

О дождях и грозах 25 мая предупреждает и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, завтра над нашей страной будет царить неустойчивая атмосфера, которая приведет к осадкам.

Практически повсюду, по словам Натальи Диденко, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Только на Волыни, Ривненщине, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Черниговской и Киевской областях вероятность осадков меньше.

По данным синоптика, осадки не повлияют на температуру воздуха. В течение дня 25 мая столбики термометров будут показывать комфортные +20...+26 градусов. В Киеве также воздух прогреется до +25.

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